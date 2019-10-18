Скоростной режим до 130 км/ч на М-11 станут повышать поэтапно

На платной трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург» скоростной режим до 130 км/ч будет повышаться поэтапно. Об этом в пятницу, 18 октября, заявил председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко во время пресс-подхода для СМИ в рамках выставки «Дорога 2019» в Екатеринбурге.

«Мы с Черниковым (начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников. — Ред.) обсуждали вопрос поэтапного увеличения скоростного режима до 130 км/ч. Можно будет за пять с половиной часов доехать от Москвы до Санкт-Петербурга»,— рассказал Петушенко.

В настоящее время на дороге М-11 скоростной режим до 110 км/ч установлен на всех платных участках, кроме обхода Вышнего Волочка (км 258 — км 334). Здесь скорость доведена до 130 км/ч.

Глава «Автодора» также добавил, что строительство участка трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург с 646-го по 684-й километры, проходящее по территории Тосненского района Ленинградской области и Санкт-Петербургу, будет полностью завершено в середине ноября 2019 года.

Ранее, 18 октября, были названы сроки запуска платной трассы Москва — Петербург. Дорога полностью будет открыта до конца ноября.

Стоимость проезда по всей трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга для водителей легковых автомобилей составит примерно 2 тыс. рублей.

Источник: Газета Известия