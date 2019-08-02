Скрипаль позвонил матери

2 августа 2019     11
Скрипаль позвонил матери

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль поговорил по телефону с матерью, а также племянницей Викторией. Последняя рассказала о разговоре журналистам газеты «Известия».

Скрипаль сказал, что не намерен возвращаться на родину, а также сообщил, что находится под постоянным наблюдением врачей, потому что его состояние ухудшилось.

По информации, полученной изданием, разговор длился примерно пять минут и шел по громкой связи. Он состоялся 26 июня — вскоре после 68-летия бывшего разведчика. Виктория Скрипаль сообщила, что с дочерью Сергея Юлией обеим женщинам поговорить не удалось.

Скрипаль и его дочь, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ, органа российской военной разведки. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.

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Источник: Лента.Ру

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