СКР проверит водителя из-за блокировки реанимобиля с плачущим ребенком

25 марта 2020     16
СКР проверит водителя из-за блокировки реанимобиля с плачущим ребенком

В Ярославле Следственный комитет России (СКР) проверит водителя из-за блокировки реанимобиля с плачущим больным ребенком. Об этом в среду, 25 марта, «Ленте.ру» рассказала Кристина Гузовская, официальный представитель СУ СКР по Ярославской области.

По данным следствия, 24 марта в интернете появились кадры, снятые на Звездной улице. На них видно, как водитель легкового автомобиля перекрыл движение и не давал выехать автомобилю скорой помощи несколько минут. На требования медицинских работников он отвечал категорическим отказом.

В настоящее время следователи проверяют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

23 октября 2019 года сообщалось, что в Москве задержали таксиста, который отказался пропустить автомобиль скорой помощи и угрожал водителю ножом.

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Источник: Лента.Ру

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