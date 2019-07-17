Скупой парень отказался платить за девушку и остался в одиночестве

Пользовательница Reddit рассказала историю о том, как ее парень отказался помочь ей заплатить за обед после того, как она забыла взять кошелек с собой. По словам девушки, такое безразличие удивило ее.

Юзер объяснила, что инцидент произошел днем, когда они пошли вместе в кафе. Она отметила, что обычно делит счет пополам с парнем, и так было и в предыдущих отношениях. «Иногда я оплачивала счет целиком, и мой бывший платил полностью в следующий раз. То есть, мы делали это по очереди», — добавила пользовательница.

Однако в тот раз она забыла кошелек и не могла заплатить за себя. Поняла это девушка только на кассе, когда парень уже оплатил свое блюдо. «Я сказала ему, что случайно забыла кошелек, и подумала, что он предложит заплатить за меня, и я ему отдам эти деньги позже. Но он сказал что-то вроде “о, не повезло” и сел есть», — рассказала пользовательница.

По ее словам, заплатить вызвался незнакомый парень, стоявший позади нее в очереди. Девушка была поражена таким отношением возлюбленного и соврала, что ей нужно помочь матери, чтобы прервать свидание и уйти из заведения.

«Почему он такой скупой? Какой-то незнакомец заплатил за меня, а он не мог», — заключила она. Большинство пользователей сообщества с ней согласились. Юзер KABell_1950 подчеркнул, что с таким парнем маловероятно построить хорошие отношения. «Я бы разделил мой обед с тобой, если бы у меня не было денег на оплату отдельного блюда для тебя», — пояснил он. Прием и приготовление пищи — это проявление любви, так что «определенно, у него нет к тебе такой глубины чувств», заключил комментатор и посоветовал ей расстаться с ним.

Ранее в июле пользователь Reddit не нашел понимания сообщества после того, как спросил, правильно ли он поступил, отказавшись платить на свидании со своей девушкой в популярном ресторане, где ему не понравились блюда.

Источник: Лента.Ру