СК возбудил дело по факту гибели 12-летней россиянки в Турции

3 сентября 2019     15
СК возбудил дело по факту гибели 12-летней россиянки в Турции

Следственный комитет России возбудил дело по факту гибели 12-летней россиянки в Турции. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», – цитирует ее ТАСС.

Россиянка пострадала 18 августа во время плавания в бассейне отеля Sunhill — ее руку засосало в трубу, из-за чего ребенок на долгое время оказался под водой. Спасать девочку бросился ее отец и еще несколько человек. Однако рука оказалась в насосе слишком глубоко, из-за чего вытащить ребенка удалось не сразу.

Девочку госпитализировали в больницу города Денизли в крайне тяжелом состоянии, четыре раза она пережила клиническую смерть. Оказать помощь прилетели российские врачи. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти ребенка не удалось, 28 августа девочка скончалась.

Очевидцы утверждают, что сотрудники отеля не пытались оказать помощь пострадавшей, а управляющий возложил ответственность на семью девочки. Ряд сотрудников отеля задержали.

За последние несколько месяцев это уже не первый случай гибели россиян в Турции. Ранее 3 сентября мать пятилетней девочки Любы, утонувшей в бассейне отеля в Анталье, рассказала подробности произошедшего.

Источник: Газета Известия

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