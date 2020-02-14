СК возбудил дело по факту истязания подростков в семье в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении родителей, несколько лет применявших физическое насилие по отношению к детям. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщается на сайте столичного управления ведомства.

В СК уточнили, что уголовное дело возбуждено по статьям об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, пишет RT.

По данным следствия, в течение нескольких лет родители систематически причиняли психические и физические страдания детям 2004 и 2005 годов рождения. В какой-то момент дети не выдержали и пришли в поликлинику. 15-летняя девочка и ее 14-летний брат рассказали о регулярном избиении родителями. В настоящее время дети госпитализированы, у обоих выявили гематомы, а у девочки — сотрясение мозга, пишет НСН.

Проводятся следственные действия в отношении матери, а также устанавливают местонахождение отца. Примечательно, что родители в избиении не признаются и даже написали в полицию заявление на сотрудников органов опеки, которые якобы настраивают детей против отца и матери.

Следствие проверит и работу чиновников, которые должны были знать о происходящем, отмечает телеканал «360».

Детей же готовы принять в учреждении социальной защиты, где их обеспечат всем необходимым. Они уже написали заявления о том, чтобы их поместили в учреждения соцзащиты, поскольку они не хотят находиться с родителями, пишет агентство городских новостей «Москва». Уточняется, что на учете в учреждениях соцзащиты семья не состояла, за социальной помощью не обращалась.

Источник: Газета Известия