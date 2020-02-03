СК возбудил дело против пустившей ребенка за руль каршеринга женщины

3 февраля 2020     14
СК возбудил дело против пустившей ребенка за руль каршеринга женщины

Следователи в Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая в нетрезвом виде посадила ребенка за руль каршеринговой машины. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщили в ГСУ Следственного комитета России по столице.

Инцидент произошел 25 января. Следователи начали проверку после видео, которое появилось Сети.

«Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Еще один ребенок находился на заднем сиденье машины, уточняет телеканал «Звезда».

Сообщается, что подозреваемая вовлекла ребенка в совершение противоправных действий, которые представляют опасность для несовершеннолетних пассажиров.

Местонахождение женщины устанавливается, сообщает агентство городских новостей «Москва».

ГИБДД установило, что 25-летняя женщина лишена водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

21 января сообщалось, что в 2019 году число автомобилей московского каршеринга увеличилось почти в два раза.

Источник: Газета Известия

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