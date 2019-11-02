СК назвал причины пожара в промзоне Кемерово

2 ноября 2019     25
СК назвал причины пожара в промзоне Кемерово

Пожар в складских помещениях в промзоне Кемерово начался во время разгрузки контейнеров с мусором, сообщает в субботу, 2 ноября, пресс-служба регионального Следственного комитета.

«Предварительно установлено, что в помещении находились четверо рабочих, они разгружали контейнер с отходами, произошло воспламенение груза», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В результате трое рабочих смогли покинуть задние и вызвать сотрудников МЧС. Еще один рабочий погиб.

В настоящий момент пожар локализован, общая площадь составила 800 кв.м. По факту возгорания проводится доследственная проверка. По информации МЧС, жилых домов рядом с местом пожара нет, сообщает «Интерфакс».

Возгорание произошло в 5:41 мск. в производственно-складских зданиях, где арендуют помещения частные компании. Пожар затронул помещения ООО «Сибирский центр утилизации» и предприятие органической химии «Группа цинк финанс».

Предприятие «Сибирский центр утилизации» занимается утилизацией промышленных и бытовых отходов, отходов производства угледобывающих и промышленных предприятий на территории Сибирского Федерального Округа. ООО «Группа цинк финанс» производит и реализует олеиновую кислоту, агрокультуры, дизельное топливо.

Источник: Газета Известия

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