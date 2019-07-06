СК намерен добиться ареста капитана опрокинувшегося в Черном море катера

Следователи намерены добиться ареста капитана катера, который накануне вместе с пассажирами перевернулся в Черном море у побережья Джубги.

Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета России, судном управлял житель Краснодарского края 1963 года рождения, который впоследствии был задержан.

«В настоящее время судоводитель задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует заявление ведомства ТАСС в субботу, 6 июля.

Накануне в Черном море у побережья населенного пункта Джубга опрокинулся прогулочный катер, на борту которого находились не менее 55 человек при его вместимости на 12 пассажиров. В результате ЧП погибли двое туристов. Капитан и владелец судна задержаны.

По факту произошедшего начато расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Источник: Газета Известия