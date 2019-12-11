СК направил в суд дело экс-министра обороны Украины Гриценко

Следственный комитет (СК) России направил уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко в суд. Экс-чиновника будут заочно судить в России за призывы к терактам. Об этом говорится в пресс-релизе СК, распространенном в среду, 11 декабря.

«По данным следствия, 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года Гриценко, находясь на территории Украины, публично выступил в средствах массовой информации с призывами к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва российских поездов в приграничных с Украиной регионах, автомашин в городах Москве и Таганроге», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Таким образом Гриценко хотел продемонстрировать ответ на якобы проводимую российскими спецслужбами по указанию руководства страны деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийства представителей украинского силового блока.

Гриценко проходит обвиняемым по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети интернет). Предполагается, что экс-министр скрывается на Украине, откуда не может быть экстрадирован. Его причастность к совершению преступления подтверждается совокупностью доказательств, в том числе заключениями судебных экспертиз и результатами оперативно-розыскных мероприятий.

В апреле СК объявил Гриценко в международный розыск. Кроме того, следствие попросило избрать Басманный суд Москвы заочный арест для экс-министра.

В июле 2018 года СК заочно предъявил обвинения Гриценко.В декабре 2017 года в отношении бывшего министра обороны Украины возбудили первое уголовное дело.

Анатолий Гриценко занимал пост министра обороны Украины с 4 февраля 2005 года по 18 декабря 2007 года. После отставки он стал народным депутатом Верховной рады с 2007 по 2014 год. В 2014 и 2019 годах он баллотировался в президенты Украины, но не победил.

Источник: Газета Известия