СК начал проверку после ДТП с двумя автобусами в Сочи

Доследственная проверка проводится после ДТП с двумя туристическими автобусами в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России (СК РФ) по Краснодарскому краю в воскресенье, 9 июня.

Проверка проводится по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров.

По информации следственного управления, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz вез пассажиров в район Красной поляны в Сочи на экскурсию. Во время движения он столкнулся с автобусом Yutong. В результате пострадали 15 пассажиров микроавтобуса в возрасте от 4 до 64 лет. Восемь человек, в том числе трое детей, были доставлены в больницы.

В то же время региональное управление Минздрава сообщило о 26 пострадавших в ДТП, из которых 23 были госпитализированы.

Об аварии с участием двух автобусов на пересечении Старообрядческой и Таврической улиц в Адлерском районе Краснодарского края стало известно утром 9 июня. По факту случившегося проверку также проведет Ространснадзор.

Источник: Газета Известия