СК начал проверку после ЧП с легкомоторным самолетом в Подмосковье

Ранее, 14 июня, стало известно, что легкомоторный самолет «Вилга-35» совершил жесткую посадку в городском округе Солнечногорск Московской области, два человека пострадали.

«Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — цитирует агентство следователей.

Проверку в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолета в Московской области начал Следственный комитет, сообщает ТАСС в пятницу, 14 июня.

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