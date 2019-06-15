СК начал проверку после ЧП с легкомоторным самолетом в Подмосковье

Проверку в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолета в Московской области начал Следственный комитет, сообщает ТАСС в пятницу, 14 июня.
«Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — цитирует агентство следователей.
Ранее, 14 июня, стало известно, что легкомоторный самолет «Вилга-35» совершил жесткую посадку в городском округе Солнечногорск Московской области, два человека пострадали.
Источник: Газета Известия