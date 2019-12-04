СК на Камчатке начал проверку после нападения стаи собак на ребенка

4 декабря 2019     11
СК на Камчатке начал проверку после нападения стаи собак на ребенка

Следователи начали проверку по факту нападения стаи собак на ребенка недалеко от школы в Вилючинске Камчатского края. Об этом со ссылкой на официального представителя регионального СК Елену Матафонову сообщило агентство «Кам24».

По ее словам, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана надлежащая юридическая оценка действиям лиц, которые ответственны за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории города.

Инцидент произошел 28 ноября на улице Кронштадтской недалеко от детского сада и школы. Собаки напали на 11-летнюю девочку. Она пыталась самостоятельно спастись от них, но не смогла. В результате псов от ребенка отогнали проходившие мимо женщины.

Ребенок не получил тяжелых повреждений, так как была одета в толстую парку. Также она смогла закрыть голову капюшоном, когда животные сорвали с нее шапку.

Мать девочки рассказала «Кам24», что намерена судиться с администрацией, так как на собак и раньше поступали жалобы, в том числе из школы. По данным агентства, после происшествия животных из опасной стаи, которых удалось поймать, отстрелили.

В целом по России от укусов бродячих животных за первые восемь месяцев 2019 года пострадали 287 тыс. человек, около 30% из них — дети. За весь прошлый год к медикам обратились более 385 тыс. укушенных, сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре. За бездомных животных отвечают муниципалитеты. Но их нормативные документы не предусматривают оперативного отлова таких собак и их проверку на бешенство.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Годовалый ребенок вернулся в полыхающий дом за щенком и погиб
Годовалый ребенок вернулся в полыхающий дом за щенком и погиб

В американском штате Арканзас годовалый ребенок вернулся в горящий дом, чтобы спасти любимого щенка, и погиб. Об этом сообщает газета …


СК на Камчатке начал проверку после нападения стаи собак на ребенка
СК на Камчатке начал проверку после нападения стаи собак на ребенка

Следователи начали проверку по факту нападения стаи собак на ребенка недалеко от школы в Вилючинске Камчатского края. Об этом со …


«Оправдаться за отставание»: как США планируют создать гиперзвуковое оружие за два года
«Оправдаться за отставание»: как США планируют создать гиперзвуковое оружие за два года

Американская корпорация Lockheed Martin займётся разработкой гиперзвуковых вооружений для ВВС США. Компания заключила соответствующий контракт с оборонными структурами Соединённых Штатов …


Россиянки в нижнем белье снялись в рекламе телефона брата Эскобара
Россиянки в нижнем белье снялись в рекламе телефона брата Эскобара

Роберто Эскобар, брат погибшего колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, представил складной смартфон Escobar Fold 1. Соответствующая информация опубликована на сайте компании …


Продажи смартфонов с гибким дисплеем провалились в России
Продажи смартфонов с гибким дисплеем провалились в России

Продажи первого в мире серийного смартфона с гибким дисплеем Samsung Galaxy Fold провалились в России. Об этом свидетельствуют данные компании …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты