СК подтвердил гибель третьего участника вечеринки в бане в Москве

29 февраля 2020     4
СК подтвердил гибель третьего участника вечеринки в бане в Москве

Третий участник вечеринки в банном комплексе «Девятый вал» скончался в больнице. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по городу Москве.

«Следователи устанавливают обстоятельства смерти трёх жителей столицы после инцидента в банном комплексе», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 28 февраля в банном комплексе, расположенном в Коломенском проезде города Москвы, компания из 18 человек отмечала день рождения.

«В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей скончались на месте происшествия», — отметили в СК России и добавили, что несколько участников мероприятия были госпитализированы.

Ранее 29 февраля информированный источник сообщил «Известиям» о том, что третьей жертвой стал муж именинницы.

28 февраля во время вечеринки в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко неизвестный кинул сухой лед в бассейн с людьми. В результате инцидента шесть человек пострадали.

Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам ( ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Молодые пилоты ЧФ впервые провели дозаправку самолетов в небе
Молодые пилоты ЧФ впервые провели дозаправку самолетов в небе

Экипажи трех многоцелевых истребителей Су-30СМ и двух фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали сложный технический элемент: в небе над Крымом они провели …


На конкурсе «Страж порядка» выбирают лучших военных полицейских Черноморского флота
На конкурсе «Страж порядка» выбирают лучших военных полицейских Черноморского флота

Подразделения военной полиции Черноморского флота участвуют в конкурсе «Страж порядка». Он проходит в преддверии Армейских международных игр «АрМИ-2020». В ходе …


В Севастополе задержан лже-сотрудник ФСБ
В Севастополе задержан лже-сотрудник ФСБ

60 тысяч долларов США просил уроженец Еревана за свое содействие в трудоустройстве знакомого в Следственный комитет. Мужчина выдавал себя за …


Уничтожение России оказалось смертельно опасным для США
Уничтожение России оказалось смертельно опасным для США

Безответный запуск 100 ядерных боеголовок с территории Соединенных Штатов по противнику приведет к гибели американцев в США, пишет в The Conversation …


Описано состояние завезшего коронавирус в Азербайджан россиянина
Описано состояние завезшего коронавирус в Азербайджан россиянина

Врачи описали состояние россиянина, заразившегося коронавирусом SARS-CoV-2 и завезшего его в Азербайджан из Ирана. Об этом сообщили РИА Новости в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты