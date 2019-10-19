СК подтвердил обыски по делу о прорыве дамбы

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в золотодобывающей компании в рамках дела о гибели 15 человек после прорыва плотины. Об этом в субботу, 19 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

Изымается бухгалтерская и техническая документация, а также личные дела работников, говорится в сообщении.

Ранее 19 октября об обысках рассказал источник в правоохранительных органах. Он сообщил, что изъята документация, а задержаний пока не было.

В работе компании и ранее обнаруживались нарушения, в том числе в сфере охраны труда, безопасности на рабочем месте и загрязнения окружающей среды.

Прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошел на реке Сейба в районе поселка Щетинкино в 6:00 (2:00 мск) 19 октября. По данным Ростехнадзора, сооружение было построено кустарным способом и после прорыва полностью разрушилось.

Вода затопила два рабочих общежития. Погибли 15 человек, 14 госпитализированы, еще шестерых ищут. Жителей эвакуируют в населенный пункт Курагино, в Щетинкино также организован пункт временного размещения, куда местные приносят вещи для пострадавших.

Среди предварительных причин происшествия называются обильные осадки, большой сель и износ конструкции. 21 октября объявлено днем траура по погибшим.

Источник: Газета Известия