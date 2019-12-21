СК получил доказательства изменения Родченковым базы данных спортсменов

Следственный комитет России (СК) заявил, что располагает данными, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Всемирному антидопинговому агентству WADA измененный вариант электронного архива лаборатории. Об этом сообщил ТАСС в субботу, 21 декабря.
«Подтверждены факты удаленного посещения прежним руководством Антидопингового центра в 2015-2016 годах электронной базы LIMS, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб с ip-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ (протокол посещений с указанием дат, времени и длительности работы в LIMS вручен представителям ВАДА в январе текущего года)», — цитирует агентство официального представителя ведомства Светлану Петренко.
Помимо этого Петренко заявила, что полученные следствием доказательства подтвердили информацию, что Родченков или другие лица вносили изменения в базу данных для изменения результатов допинг-проб российских спортсменов.
По словам представителя СК, ведомство также располагает информацией, что экс-глава московской лаборатории передал WADA в рамках сотрудничества некий альтернативный электронный архив лаборатории, истинность данных которого не установлена.
СК выразил готовность работать вместе с правоохранительными органами и спортивными организациями других стран при изучении базы московской антидопинговой лаборатории.
9 декабря исполнительный комитет WADA лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях в течение четырех лет. России запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение. Также Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия.
11 декабря в Москве прошло заседание коллегии Министерства спорта России. Глава ведомства Павел Колобков в его ходе сообщил, что у России есть все основания для того, чтобы оспорить решение исполкома международной организации.
Источник: Газета Известия