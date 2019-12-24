СК предъявил обвинение двум чиновникам Федеральной таможенной службы

Следственный комитет России предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями двум чиновникам Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщает ТАСС во вторник, 24 декабря, со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Обвинение предъявлено генерал-лейтенанту начальнику управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.

Как сообщает агентство, в суд поступили ходатайства со стороны представителей предварительного расследования о заключении этих сотрудников ФТС под стражу до 22 февраля 2020 года.

Обвинения выдвинуты в соответствии с ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

О задержании Кизлыка и Серебро стало известно 23 декабря. Источник, близкий к ФТС, рассказал «Известиям», что преступления были выявлены в рамках расследования другого дела, связанного с бизнес-джетами и нелегальным валютным трафиком.

Источник: Газета Известия