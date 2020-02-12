СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

12 февраля 2020     13
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности. Об этом 12 февраля сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что его уволили по дискредитирующим основаниям — за нарушение присяги сотрудника СК.

Видеозапись, которая стала причиной служебной проверки, опубликовал один из участников застолья — руководитель городского охранного агенства, который, согласно данным СМИ, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. На видео, размещенном в Сети, участники банкета демонстрируют бицепсы под комментарии оператора.

По некоторым данным, на записи присутствовали начальник отдела по борьбе с организованной преступностью местного отдела полиции, его заместитель и виновник торжества — сотрудник СК, получивший звание майора.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Как Путин относится к своим иконам
Как Путин относится к своим иконам

Владимир Путин не приветствует появление икон со своим изображением. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос …


Список телеграм-каналов, которые нужно читать, чтобы быть в курсе дел в севастопольском карточном домике
Список телеграм-каналов, которые нужно читать, чтобы быть в курсе дел в севастопольском карточном домике

Даже если вы не собираетесь использовать Телеграм в качестве мессенджера, мы всё равно рекомендуем вам скачать приложение, просто для того, …


В Севастополе суд признал недействительными торги по застройке проспекта Победы
В Севастополе суд признал недействительными торги по застройке проспекта Победы

Арбитражный суд Севастополя постановил признать недействительными результаты торгов на строительство стандартного жилья и аренду земельного участка, расположенного на проспекте Победы.  …


В Севастополе водитель выплатит штраф нанесение телесных повреждений сотруднику ГИБДД
В Севастополе водитель выплатит штраф нанесение телесных повреждений сотруднику ГИБДД

В июле прошлого года, 32-лений житель Севастополя, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, причинил телесные повреждения сотрудника Госавтоинспекции. Гражданин …


Лидер «Слуги народа» в Раде извинился за слова о подаче воды в Крым
Лидер «Слуги народа» в Раде извинился за слова о подаче воды в Крым

Лидер президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты