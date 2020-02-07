Следователи заинтересовались признанием российского медика в убийстве ветеранов

7 февраля 2020     19
Следователи заинтересовались признанием российского медика в убийстве ветеранов

Следователи заинтересовались постом на форуме «Двач», в котором один из пользователей, представившийся анестезистом, признался, что умерщвляет пациентов, и ему это доставляет удовольствие. Как сообщила «Ленте.ру» Мария Меркулова, официальный представитель Следственного управления СКР по Кировской области, начата проверка по факту публикации в СМИ.

Мужчина, представившийся анестезистом, написал в «Дваче» , что получает удовольствие от умерщвления пациентов. Как смогли выяснить пользователи имиджборда, медбрат — Сергей Владимирович В. — работает в Кировском областном госпитале для ветеранов войн. В своем посте он писал, что отключает пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких и «наблюдает за агонией».

В подтверждение медик прикрепил к посту фотографию, где запечатлен его рабочий костюм, пистолет и бейдж. Также он сообщил, что работает в реанимации. Глава госпиталя отказался проводить проверку, сославшись на то, что не имеет информации об инциденте.

Между тем источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах отметил, что по первым результатам никаких подозрительных смертей в больницах Кировской области, в том числе — в госпитале ветеранов войн, не выявлено. К тому же сотрудники больниц, в том числе — и госпиталя ветеранов войн, утверждают, что незаметно отключить современный аппарат ИВЛ сложно, и это моментально заметят другие сотрудники отделения.

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Источник: Лента.Ру

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