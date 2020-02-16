Следователи начали проверку после смерти девушки на конкурсе поедания пирожных

16 февраля 2020     18
Следователи начали проверку после смерти девушки на конкурсе поедания пирожных

Следователи начали проверку после того, как в баре Killfish в центре Москвы скончалась участница конкурса по поеданию пирожных. Об этом ТАСС сообщила представитель главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

По имеющейся информации, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 16 февраля. Как сообщает РЕН ТВ, 23-летняя москвичка принимала участие в конкурсе и лидировала в нем, однако в какой-то момент подавилась и задохнулась.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что девушка умерла не от того, что подавилась сладостями, поскольку «признаков асфиксии у нее не обнаружено». По одной из версий, у покойной могло остановиться сердце.

В марте прошлого года во Владимире умер участник масленичного конкурса по поеданию блинов.

Источник: Газета Известия

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