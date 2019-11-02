Следователи усмотрели в общении детей с геем на YouTube сексуальное насилие

Следственный комитет открыл по итогам проверки опубликованного на YouTube видео, в котором дети задают вопросы гею, уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» (статья 132 УК РФ, часть 4, пункт б). Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Ранее о том, что из-за вышедшего на YouTube-канале Real Talk ролика заведено уголовное дело, заявила в своем Telegram-канале координатор «Правозащиты Открытки» Валентина Дехтяренко.

В заявлении СК говорится, что следователи допросили организатора видеосъемки и в настоящий момент устанавливают круг потерпевших и обстоятельства съемки ролика.

По словам Дехтяренко, всех участников съемки, включая родителей участвовавших в видео детей, вызывали в полицию. Некоторым родителям при этом угрожали лишением родительских прав, а к ним домой приходили органы опеки.

Дехтяренко также опубликовала фото постановления о заведении уголовного дела. В нем говорится, что неустановленные подозреваемые сняли ролик, «имея умысел на совершение развратных действий в отношении неопределенного круга малолетних лиц» и с участием несовершеннолетних «проводили беседы на различные темы развратного характера, направленные на вызывание сексуального возбуждения у потерпевших, а также на пробуждение у них интереса к сексуальным отношениям».

8 октября из-за интервью детей с геем против авторов канала Real Talk было заведено административное дело о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. В сентябре вице-спикер Госдумы Петр Толстой направил в МВД и Роскомнадзор требование провести проверку данного видео. Парламентарий возмутился роликом и назвал его аморальным и этически недопустимым.

На канале Real Talk публиковались ролики, где дети общаются с различными героями. В декабре 2018 года общее число просмотров роликов достигло нескольких миллионов. В настоящий момент канал удален.

Источник: Лента.Ру