Следствие попросило арестовать журналиста «Медузы» Голунова

8 июня 2019     17
Следствие попросило арестовать журналиста «Медузы» Голунова

Следователи ходатайствовали об аресте корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом в субботу, 8 июня, ТАСС сообщили в пресс-службе Никулинского суда Москвы.

«На данный момент материал по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Голунова И. поступил в Никулинский суд. Ожидается доставка обвиняемого в здание суда», — отметил собеседник агентства. Когда состоится заседание, не уточняется.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, известно об этом стало на следующий день. Он подозревается в попытке сбыта наркотиков. По данным полиции, у 36-летнего журналиста при себе были свертки с мефедроном, при обысках у него дома правоохранители нашли три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. Адвокат журналиста Дмитрий Джулай отметил, что Голунов обвинения отрицает и говорит, что пакет с запрещенным веществом ему подбросили.

8 июня корреспондент пожаловался на плохое самочувствие в отделе полиции, его увезли в больницу. Однако, по словам главврача Городской клинической больницы №71 Александра Мясникова, перелома ребер или сотрясения мозга у него зафиксировано не было.

«Все, что мы обнаружили — это ссадины на спине, и по протоколу мы делаем введение противостолбнячной сыворотки, потому что он не привит. Дальнейшие обследования не нужны. Скоро мы его отпустим», — заявил он «Известиям».

Источник: Газета Известия

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