Слепаков записал высмеивающую женщин песню на 8 Марта

@slepakovsemyon / Instagram

Российский комик Семен Слепаков в честь 8 Марта записал песню, высмеивающую отношение женщин к возлюбленным и будущим мужьям. Свой взгляд на отношения россиян он опубликовал в Instagram.

«В наступающий день 8 Марта женщины должны сообщать мужчинам самым эффективным способом, который мы все недавно увидели», — отметил он, после чего исполнил песню под гитару. В композиции поется о том, как настала весна на улице, а девушка, имя которой не называется, хочет сумку, так как «она ей нужна». «Скорее поздравь, поздравь меня, мразь», — поет Слепаков в припеве от лица женщины.

Во втором куплете та же героиня рассказывает о желании пойти в кино на фильм про любовь, чтобы «доброта с экрана лилась». «Скорее в кино вези меня, мразь», — поет комик в этом припеве. В конце песни Слепаков от лица девушки требует от мужчины жениться на ней, создать семью и стать отцом. Возлюбленного при этом называют тварью и говном.

В самом конце видео с похожим оскорблением Слепаков обращается к девушке, снимавшей видео: «Мразь, ты сняла?» На это женский голос отвечает, что все сделано. Песня вызвала споры среди пользователей сети. Некоторые посчитали, что это очень точное отображение отношений в подавляющем большинстве случаев, и назвали трек «жизненным». Другие заметили, что композиция не совсем корректна.

В песне Слепакова повторяются слово и фраза, которые использовала россиянка Яна Данькова. В феврале во время вызова такси в Москве она в истерике побила таксиста кулаками и осыпала мужчину оскорблениями из-за отказа ее везти. Девушка в том числе кричала водителю «Вези меня, мразь!»

Источник: Лента.Ру