Служившие в ВСУ на территории Крыма военные получат статус ветеранов

Совет Федерации одобрил проект федерального закона, который позволит присвоить статус ветерана военным, проживающим на территории Крыма на момент его возвращения в состав России и служившим в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в частях, принадлежащих полуострову, от 20 лет. Соответствующая аннотация опубликована на сайте Совфеда 12 февраля.

«Граждане, проживающие на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя на день принятия в состав РФ Республики Крым, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более (в ВС СССР, Украины и Российской Федерации), награжденные государственными наградами, знаками отличия СССР или РФ, удостоенные почетных званий СССР или РФ, являются ветеранами военной службы», — сказано в документе.

Проект федерального закона был внесен депутатами Госдумы 9 января 2019 года — отмечается, что он направлен на устранение социальной несправедливости в отношении жителей Крыма и Севастополя.

23 ноября начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак в интервью изданию «Укринформ» заявил, что Крым нужен России не в качестве курорта, а как военная база, которая имеет целью «кошмарить» всю Европу и Северную Африку. В ответ на это член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия не может не решать геополитических задач в силу своего географического положения.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались в поддержку этого решения. Украина и ряд стран Запада не признают итоги референдума и считают полуостров временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда, однако Киев строит планы по возвращению полуострова.

Источник: Газета Известия