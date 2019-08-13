Слуцкий показал «брата-близнеца при погонах»

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий выложил в Instagram фотографию сотрудника российской полиции, похожего на него. Специалист назвал мужчину своим «братом-близнецом».

Не только у Васи и Леши есть брат близнец,да ещё и при погонах😂 Фото опубликовано @leonid.slutsky

«Не только у Васи и Леши есть брат близнец, да еще и при погонах», — написал Слуцкий, говоря о работающих в его тренерском штабе в «Витессе» братьях Алексее и Василии Березукцих.

Второй сезон чемпионате Нидерландов Слуцкий начал с победы и ничьей. «Витесс» идет на шестом месте в турнирной таблице. В прошлом розыгрыше команда заняла пятое место.

Слуцкий тренирует «Витесс» с лета 2018 года. К нему в качестве ассистентов присоединились братья Березуцкие, которые играли под руководством тренера в московском ЦСКА.

В 2017 году российский специалист возглавлял клуб английского Чемпионшипа «Халл Сити», однако в декабре того же года был уволен. До этого Слуцкий тренировал московский ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России.

Источник: Лента.Ру