Слуцкий рассказал об отношении к себе со стороны голландцев

15 декабря 2019     7
Слуцкий рассказал об отношении к себе со стороны голландцев

Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал об отношении со стороны болельщиков голландского «Витесса» и местной прессы. Интервью со специалистом вышло в эфире канала «Матч Премьер».

48-летний Слуцкий признался, что к нему «великолепно относились» в Голландии. По мнению тренера, это связано с его «русским стилем» — привычкой высказываться прямо, что специалист назвал нетипичным для голландцев.

Слуцкий добавил, что иностранным специалистам сложно выступать в чемпионате Голландии со своими принципами и идеями. Он отметил, что пресса критиковала его работу в клубе, называя футбол «Витесса» оборонительным, несмотря на то, что команда демонстрировала высокую результативность.

«Один раз человек подошел ко мне и сказал: “У меня такое ощущение, что вас Владимир Путин прислал к нам, чтобы создать максимально позитивный образ русских”», — добавил Слуцкий.

30 ноября Слуцкий покинул «Витесс» на фоне пятого поражения подряд в чемпионате страны. Вместе с ним из штаба также ушли бывшие защитники сборной России и ЦСКА братья Алексей и Василий Березуцкие.

Слуцкий известен по работе с московским ЦСКА, английским «Халл Сити». Наибольших успехов он достиг, будучи тренером «армейцев». С ним клуб трижды становился чемпионом России.

Источник: Лента.Ру

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