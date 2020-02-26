Случай заражения коронавирусом военного США произошел в Южной Корее

Коронавирус нового типа COVID-2019 впервые выявлен у солдата вооруженных сил США в Южной Корее (USFK). Об этом говорится в заявлении военных в Twitter.

A USFK soldier stationed at Camp Carroll tested positive for COVID-19, marking the first time a U.S. service member has tested positive for the virus. We’re implementing all appropriate control measures to protect the force. https://t.co/kkfEIuW7Jb — U.S. Forces Korea (@USForcesKorea) February 26, 2020

Указывается, что солдат дислоцировался на базе Кэмп-Кэрролл. Это первый случай обнаружения COVID-2019 у военнослужащего США. Отмечается, что осуществляются все необходимые меры контроля.

Как пишет Yonhap News Agency, 23-летний солдат в настоящее время находится на самокарантинном режиме в своей резиденции за пределами базы. База Кэмп-Кэррол находится в городе Чилгок, примерно в 220 километрах к юго-востоку от Сеула, недалеко от города Тэгу, где в последние дни быстро распространилась вспышка коронавируса.

25 февраля сообщалось, что в Южной Корее зафиксировано еще 84 случая инфицирования коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных достигло 977.

24 февраля Министерство национальной обороны Республики Корея поместило в карантин 7,9 тыс. военнослужащих с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Власти изолировали всех, контактировавших с инфицированными, а также посещавших город Тэгу, где произошла вспышка заболевания.

23 февраля президент Мун Чжэ Ин сообщил о повышении эпидемиологической угрозы до наивысшего «красного» уровня на фоне стремительного роста числа случаев заражения коронавирусом нового типа.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Инфекция быстро распространилась и на другие страны.

Источник: Газета Известия