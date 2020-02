Случай заражения коронавирусом военного США произошел в Южной Корее

Коронавирус нового типа COVID-2019 впервые выявлен у солдата вооруженных сил США в Южной Корее (USFK). Об этом говорится в заявлении военных в Twitter.

A USFK soldier stationed at Camp Carroll tested positive for COVID-19, marking the first time a U.S. service member has tested positive for the virus. We’re implementing all appropriate control measures to protect the force. https://t.co/kkfEIuW7Jb

— U.S. Forces Korea (@USForcesKorea) February 26, 2020