Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram

8 июня 2019     9
Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram

Американская Facebook запретила предустановку на новых смартфонах китайской Huawei своего приложения, а также социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp. Об этом 7 июня сообщает Reuters.

Владельцы уже купленных гаджетов смогут использовать и обновлять приложения. Ранее США запретили Huawei покупать запчасти и программное обеспечение, произведенные в Штатах.

Ранее американская поисковая сеть Google отказалась предоставлять программное обеспечение для смартфонов Huawei. Позже Google сообщила, что обновления для этих гаджетов будут доступны в течение 90 дней в соответствии с временным разрешением властей США. Срок действия этой лицензии истекает в августе. Это касается всех смартфонов Huawei, даже тех, которые еще не были собраны или поставлены на рынок.

Владельцы гаджетов Huawei, у которых не будут предустановлены приложения Facebook, всё еще смогут скачать программу с помощью Google Play Store. Те, кто приобретет новые модели смартфонов, будут уже лишены доступа к Google Play Store.

Решение Facebook и Google о прекращении сотрудничества с Huawei связано с политикой президента США Дональда Трампа в отношении Китая. Ранее американское министерство торговли внесло Huawei и 70 его подразделений в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности.

Источник: Газета Известия

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