Смертник совершил атаку в афганском Ганзи

Террорист-смертник подорвал грузовик со взрывчаткой в афганском городе Газни. Как сообщает телеканал Tolo News, целью злоумышленника был Национальный директорат безопасности.

Атака произошла утром 7 июля. Ответственность за взрыв взяло на себя радикальное движение «Талибан» (запрещено в России). По словам очевидцев, жертвой взрыва стал один человек, пострадали еще 20.

При этом агентство ТАСС сообщает о 12 погибших, среди которых восемь — сотрудники полиции, и 43 раненых, большинство из них школьники.

Комментария от властей пока не последовало.

В мае руководство Афганистана заявило о готовности заключить перемирие с «Талибаном», если движение предпримет встречные шаги. Позднее в июне госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что власти страны и руководство группировки почти подготовили документ, который поможет достичь мира.

В тексте прописаны обязательства «Талибана» «по присоединению к согражданам-афганцам». Предположительно, стороны смогут достичь согласия до 1 сентября.

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) численность радикального движения оценивают в 60 тыс. человек.

Источник: Газета Известия