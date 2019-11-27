Смертность значительно сократилась на дорогах в Башкирии

По итогам девяти месяцев 2019 года в Башкортостане сократилась смертность в дорожных авариях. Число погибших уменьшилось на 15,4%.

По мнению председателя Госкомтранса республики Тимура Мухаметьянова, одним из факторов, повлиявших на ситуацию, стало нанесение дорожной разметки устойчивым термопластиком. Заметные разграничительные полосы и обозначенные на дороге дорожные знаки позволяют водителям лучше контролировать скорость и дистанцию, особенно при обгонах. Это позволяет снижать риски столкновений или наездов на пешеходов, сообщает ИА «Башинформ».

В 2019 году термопластик использовали на дорогах в Уфе, Стерлитамаке, Салавате. Кроме того, с его помощью нанесена разметка на 2,6 тыс. км дорог. В расплавленном виде термопластик проникает в поры асфальта и держится до года.

Ранее российская Госавтоинспекция предложила дополнительно обследовать все участки дорог, где разрешен обгон, чтобы снизить количество аварий. Основным источником опасности ГИБДД называет выезд на встречную полосу в разрешенных местах.

Источник: Газета Известия