Смертность на Украине в два раза превысила рождаемость

Число жителей Украины резко сократилось за первые восемь месяцев 2019 года. Об этом сказано на сайте Государственной службы статистики страны.

По данным на 1 сентября, в стране проживает 41,976 миллиона человек. В начале года население Украины составляло 42,153 миллиона человек. Таким образом численность украинцев сократилась на 177 тысяч человек.

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19:01 — 21 мая 2018

«Остается существенным превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших — 53 родившихся», — заявили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что при оценке численности населения не учитывались Крым, Севастополь и отдельные районы Донбасса.

В сентябре глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что каждый год из Украины уезжает около миллиона граждан и назвал эту ситуацию катастрофической. «Сокращение населения становится для Украины одним из факторов, который угрожает не просто национальной безопасности, а самому существованию нашей нации», — отмечал в марте секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

Источник: Лента.Ру