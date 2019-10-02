Смертоносная битва кота Васьки с метровой змеей попала на видео

Бушующий мир / Telegram

В Советском районе Волгограда бродячий кот по кличке Васька придушил сбежавшую из контактного зоопарка змею рода полоз. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «Бушующий мир».

В среду утром, 2 октября, в агентство «Интерфакс» поступило сообщение, что сотрудников торгово-развлекательного центра «Акварель» эвакуировали из-за неядовитой змеи, оказавшейся на свободе.

Представители регионального управления МВД заявили, что никаких зафиксированных инцидентов в «Акварели» не происходило.

Позже местные жители нашли сбежавшую змею на улице. Возле нее находился рыжий кот по кличке Васька. На кадрах, снятых очевидцем, бездомный зверь подходит к полозу и пытается схватить его за шею. Затем он обходит пресмыкающееся с правой стороны и предпринимает несколько попыток задушить противника.

В результате Васька впивается клыками в шею метровой змеи и убивает ее. Несколько секунд кот сидит с добычей в зубах, после чего уносит ее в сторону.

Источник: Лента.Ру