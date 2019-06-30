«Сметливый» проследит за американским эсминцем в Черном море

Российские военные следят за эсминцем ВМС США Carney («Карни») сразу после его вхождения в акваторию Черного моря. Сейчас к наблюдению приступил сторожевой корабль Черноморского флота (ЧФ) «Сметливый», сообщили 30 июня в Минобороны.

«Помимо этого, на всем протяжении пребывания эсминца УРО (с управляемым ракетным оружием. — Ред.) «Карни» в зоне ответственности ЧФ, за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота», — цитирует сообщение российских военных «Интерфакс».

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что заход эсминца ВМС США в Черное море является наглым упорством.

Источник: Газета Известия