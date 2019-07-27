СМИ назвали главного претендента на пост премьер-министра Украины

Радио «Новое время» 26 июля со ссылкой на собственные источники заявило, что украинское правительство после победы партии «Слуга народа» на выборах в Верховную раду может возглавить заместитель главы офиса президента Алексей Гончарук.

Отмечается, что его кандидатура рассматривается «очень серьезно».

На пост, который Гончарук занимает сейчас, его назначили 28 мая. По словам самого чиновника, в команде президента он отвечает «за блок экономического развития и продолжение реформ».

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. Результаты должны быть объявлены до 5 августа включительно.

Выборы прошли по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвовали 3220 кандидатов — 1404 представителя партий и 1680 самовыдвиженцев. На места по многомандатным округам претендовали 2747 кандидатов от 22 партий.

Явка составила 49,84% — это самый скромный показатель за всю историю парламентских выборов на Украине. Так, из 29 млн избирателей на участки не пришло более 14,7 млн человек. Тем не менее, ЦИК признала голосование состоявшимся.

Действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман занимает этот пост с 14 апреля 2016 года.

Источник: Газета Известия