СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США

14 июля 2019     39
СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США

За утечкой дипломатической переписки британского посла в США Кима Дэррока, в которой он нелестно отзывался о президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе, стоит человек с доступом к историческим файлам. Об этом в воскресенье, 14 июля, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что полиция совместно с британской разведкой исключили вариант того, что утечка была результатом хакерской атаки со стороны иностранного государства.

12 июля в Лондоне начали расследование случившегося. Его инициировал глава внешнеполитического комитета палаты общин британского парламента Том Тугендхат. С такой просьбой он обратился к главе Скотланд-Ярда Крессиде Дик.

7 июля стало известно о письмах, в которых Дэррок давал характеристику политике Белого дома и нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе. Эти документы попали в распоряжение британских СМИ. Выяснилось, что британский посол называл Трампа, в частности, неумелым, некомпетентным и небезопасным. МИД Соединенного Королевства начал проверку в связи с этим.

Американский лидер в свою очередь назвал посла чокнутым и добавил, что в США от него никто «не в восторге».

Источник: Газета Известия

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