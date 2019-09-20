СМИ назвали причину обеспокоенности разведки США словами Трампа

20 сентября 2019     20
СМИ назвали причину обеспокоенности разведки США словами Трампа

Американское издание The Washington Post со ссылкой на двух чиновников заявило, что обеспокоенность американской разведки из-за разговора президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером может быть связана с Украиной.

19 сентября стало известно, что сотрудник американской разведки написал срочный рапорт после телефонного разговора Трампа с президентом другого государства, во время которого американский лидер дал какое-то обещание.

«Жалоба на президента Трампа была подана представителем разведки на Украине. За две с половиной недели до подачи жалобы Трамп говорил с украинским президентом Владимиром Зеленским», — говорится в статье газеты.

При этом агенство Reuters отмечает, что в жалобе на американского лидера описывается множество его действий, а не только этот телефонный разговор.

12 сентября сообщалось, что юридический комитет палаты представителей конгресса одобрил резолюцию о процедуре возможного объявления импичмента Трампу.

Источник: Газета Известия

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