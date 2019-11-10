СМИ назвали причину смерти убитой доцентом выпускницы СПбГУ

10 ноября 2019     25
СМИ назвали причину смерти убитой доцентом выпускницы СПбГУ

Выпускница Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасия Ещенко, в смерти которой подозревают доцента вуза Олега Соколова, погибла от огнестрельного ранения. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее в этот день адвокат подозреваемого Александр Почуев рассказал, что следователи допросили Соколова. По его словам, историк «остался в признательной позиции».

Также Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил заседание на 11 ноября, на котором рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении преподавателя вуза.

Жертва Соколова была дочерью сотрудника кубанской полиции и сестрой бывшего вратаря молодежной сборной России по футболу.

9 ноября из реки Мойки в Санкт-Петербурге был спасен доцент СПбГУ Олег Соколов. В его рюкзаке (по другим данным, пакете) следователи обнаружили две отсеченные женские руки. Позже во время обысков в квартире Соколова были найдены останки аспирантки вуза Анастасии Ещенко. Мужчина был доставлен в госпиталь, где позже сознался в убийстве девушки, которая была его возлюбленной. По его словам, в реке он пытался утопить останки.

Источник: Газета Известия

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