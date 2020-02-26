СМИ назвали причину смерти Хосни Мубарака

Бывший президент Египта Хосни Мубарек скончался от хронической почечной недостаточности, говорится в опубликованном газетой el-Watan документе о разрешение на погребение.

Политик умер 25 февраля в возрасте 91 года. В этой связи в Египте объявлен трехдневный траур, начиная со среды 26 февраля.

Мубарака похоронят в среду с воинскими почестями по приказу нынешнего президента страны Абдель-Фаттаха ас-Сиси. Об этом заявил адвокат экс-президента Фарид ад-Диб.

Мубарак находился у власти в Египте с 1981 по 2011 год. В конце его правления в стране начались массовые манифестации против 30-летнего руководства президента, после чего он подал в отставку. Эти манифестации стали началом революции в стране, которая продолжалась до 2013 года. В Египте власть перешла к Высшему совету Вооруженных сил, а затем на выборах в 2012 году победу одержал кандидат от братьев-мусульман Мохаммед Мурси.

В дальнейшем Мубарак вместе со своей семьей находился под домашним арестом, а позже был взят под стражу и был приговорен к тюремному заключению из-за обвинений в коррупции и причастности к гибели демонстрантов революции в 2011 году.

В 2017 году кассационный суд Египта снял с бывшего президента все обвинения и в отношении Мубарака прекратили уголовные преследования. В тот же год экс-лидер Египта вернулся домой после шести лет тюремного заключения.

Источник: Газета Известия