СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме

19 октября 2019     7
СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме

Текст письма, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме, был опубликован изданием «Новое время» в пятницу, 18 октября.

«Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают так называемый особый статус (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера, амнистию и местные выборы», — говорится в письме.

Сам документ был датирован 16 июля.

«Формула Штайнмайера» была подписана контактной группой 1 октября, в тот же день была согласована дата разведения сил на линии соприкосновения. На Украине этот шаг спровоцировал волну народных протестов и осуждения со стороны политиков.

Источник: Газета Известия

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