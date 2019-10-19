СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме

Текст письма, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме, был опубликован изданием «Новое время» в пятницу, 18 октября.

«Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают так называемый особый статус (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера, амнистию и местные выборы», — говорится в письме.

Сам документ был датирован 16 июля.

«Формула Штайнмайера» была подписана контактной группой 1 октября, в тот же день была согласована дата разведения сил на линии соприкосновения. На Украине этот шаг спровоцировал волну народных протестов и осуждения со стороны политиков.

Источник: Газета Известия