СМИ сообщили об избиении игрока детской хоккейной команды тренером в Балашихе

Тренер детской хоккейной команды «Авангард-Олимпиец» в Балашихе избил своего подопечного. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает РЕН-ТВ.

Телеканал также опубликовал видеоролик инцидента. На кадрах видно, как наставник сначала несколько раз бьет подростка клюшкой по голове, а затем бросает его на лед.

«Факт случившегося инцидента подтверждаю, тренер отстранен, ведется проверка», — заявил «Известиям» директор МАУ СШОР «Авангард-Олимпиец» Никита Тарасевич. Он также добавил, что отстранение тренера произошло в результате поданного заявления одного из родителей воспитанников клуба.

По словам Тарасевича, речь идет тренере Игоре Николаеве, в спортивной школе в Балашихе он работает около трех месяцев.

В ноябре 2018 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как тренер по кудо избил девятилетнего ребенка на тренировке в Московской области. Наставник Иван Курилко ударил мальчика ногой в область головы из-за ошибки: юный спортсмен случайно зашел в угол соперника.

Источник: Газета Известия