СМИ сообщили об инфицировании коронавирусом еще одного депутата рады

Депутата Верховной рады Сергея Вельможного доставили в инфекционную больницу Киева с подозрением на коронавирус. Об этом рассказал его коллега по группе «Доверие» Сергей Шахов, ставший первым парламентарием, зараженным COVID-19.
Как пишет «Страна.uа», о том, что Вельможный инфицирован коронавирусом, сообщил Шахов, госпитализированный с пневмонией в Александровскую инфекционную больницу.
Там же находится Вельможный с сыном. Сам депутат свое заражение отрицает. По его словам, первые тесты дали отрицательный результат.
«Сегодня с симптомами, похожими на вирус COVID-19, меня и моего сына госпитализировали. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно», — написал он в Facebook.
Если диагноз подтвердится, под угрозой заражения окажется практически весь состав рады, так как Вельможный регулярно посещал заседания парламента.
К настоящему моменту на Украине зарегистрировано 47 случаев заражения коронавирусом, скончались три человека.
Накануне член фракции «Слуга народа» Никита Потураев рассказал, как будет заменять умерших от коронавируса депутатов.
Источник: Газета Известия