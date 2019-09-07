СМИ сообщили об отправке в аэропорт транспорта с украинскими военными

7 сентября 2019     11
СМИ сообщили об отправке в аэропорт транспорта с украинскими военными

В Москве ожидается отправка в аэропорт транспорта с гражданами Украины для обмена на удерживаемых в стране россиян. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

По информации «РИА Новости», из следственного изолятора «Лефортово» выехали два автобуса, в которых, предположительно, находятся украинцы.

«Интерфакс» пишет о трех автобусах. По данным агенства, они выехали примерно в 8:40.

6 сентября украинский адвокат Валентин Рыбин заявил о продолжении подготовки к обмену заключенными. Тогда он говорил, что это вряд ли произойдет на текущей неделе и заявлял о необходимости несколько дней соблюдать «режим тишины».

О начале процедуры обмена заключенными 30 августа заявил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на сотрудницу Верховной рады Анну Исламову. Сообщалось, что в Киев вылетели задержанные после провокации в Керченском проливе моряки, режиссер Олег Сенцов, общественный и политический деятель Николай Карпюк, активист Владимир Балух и студент Павел Гриб. Лайнер якобы должен был прибыть в аэропорт Жуляны.

Однако позднее в этот же день адвокат Валентин Рыбин опроверг перемещения заключенных. По его словам, все удерживаемые лица, которых готовят к участию в обмене между Россией и Украиной, находятся в пунктах сбора или местах предварительного заключения.

21 августа сообщалось, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования списков на обмен.

Источник: Газета Известия

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