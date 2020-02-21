СМИ сообщили об отсутствии решения США о поставках ЗРК Patriot Турции

Соединенные Штаты еще не приняли решение по вопросу поставки зенитных ракетных комплексов Patriot Турции. Об этом 21 февраля сообщает агентство Anadolou со ссылкой на источник в Вашингтоне.

«Да, мы в курсе, что нам поступил соответствующий запрос. Однако на данный момент решение [по вопросу о поставках ЗРК] не принято», — приводит ТАСС слова американского чиновника.

Днем ранее стало известно,что Турция начала переговоры с США по поставкам ЗРК Patriot в целях безопасности на фоне обострения конфликта в Идлибе.

20 февраля сирийская армия начала отражение атаки протурецких боевиков около деревни Нейраб в провинции Идлиб. Минобороны Турции сообщило, что в результате действий турецких ВС в Идлибе погибли более 50 военнослужащих сирийской армии.

В свою очередь, российские и сирийские войска нанесли ответный удар по прорвавшимся протурецким боевикам. ВКС России уничтожили один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением.

После этого в СМИ появилась информация о том, что турецкое правительство обратилось к США с просьбой предоставить две системы Patriot для сдерживания сирийских войск, поддерживаемых российской авиацией, однако минобороны Турции опровергло данные сообщения.

В начале февраля обстановка на северо-востоке Сирии обострилась, после чего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по мирному населению в Сирии.

Источник: Газета Известия