СМИ сообщили об отсутствии решения США о поставках ЗРК Patriot Турции

21 февраля 2020     6
СМИ сообщили об отсутствии решения США о поставках ЗРК Patriot Турции

Соединенные Штаты еще не приняли решение по вопросу поставки зенитных ракетных комплексов Patriot Турции. Об этом 21 февраля сообщает агентство Anadolou со ссылкой на источник в Вашингтоне.

«Да, мы в курсе, что нам поступил соответствующий запрос. Однако на данный момент решение [по вопросу о поставках ЗРК] не принято», — приводит ТАСС слова американского чиновника.

Днем ранее стало известно,что Турция начала переговоры с США по поставкам ЗРК Patriot в целях безопасности на фоне обострения конфликта в Идлибе.

20 февраля сирийская армия начала отражение атаки протурецких боевиков около деревни Нейраб в провинции Идлиб. Минобороны Турции сообщило, что в результате действий турецких ВС в Идлибе погибли более 50 военнослужащих сирийской армии.

В свою очередь, российские и сирийские войска нанесли ответный удар по прорвавшимся протурецким боевикам. ВКС России уничтожили один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением.

После этого в СМИ появилась информация о том, что турецкое правительство обратилось к США с просьбой предоставить две системы Patriot для сдерживания сирийских войск, поддерживаемых российской авиацией, однако минобороны Турции опровергло данные сообщения.

В начале февраля обстановка на северо-востоке Сирии обострилась, после чего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по мирному населению в Сирии.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

СМИ сообщили об отсутствии решения США о поставках ЗРК Patriot Турции
СМИ сообщили об отсутствии решения США о поставках ЗРК Patriot Турции

Соединенные Штаты еще не приняли решение по вопросу поставки зенитных ракетных комплексов Patriot Турции. Об этом 21 февраля сообщает агентство …


Государство продало фирму «Мелодия»
Государство продало фирму «Мелодия»

Аудиомаркетинговая компания «Формакс» приобрела у Росимущества 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия». Об этом 21 февраля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на …


В ДТП на трассе «Таврида» пострадали три человека
В ДТП на трассе «Таврида» пострадали три человека

На трассе «Таврида» в районе села Приветное Кировского района столкнулись Toyota Camry и ГАЗель. В результате ДТП пострадали три человека. …


В Севастополе пройдет заплыв, посвященный 200-летию открытия Антарктиды
В Севастополе пройдет заплыв, посвященный 200-летию открытия Антарктиды

В субботу 22 февраля на пляже Хрустальный пройдет VIII Международный слёт любителей зимнего плавания. Его посвятят 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями …


На новейшем буксире «Сергей Балк» подняли Андреевский флаг
На новейшем буксире «Сергей Балк» подняли Андреевский флаг

Утром 21 февраля на судне подняли Андреевский флаг и включили в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота ЧФ. Морской буксир …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты