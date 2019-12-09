СМИ сообщили об участии Миллера и Новака во встрече Путина и Зеленского

9 декабря 2019     13
СМИ сообщили об участии Миллера и Новака во встрече Путина и Зеленского

Глава «Газпрома» и министр энергетики России Александр Новак примут участие во встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже. Об этом 9 декабря сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки.

«Оба примут участие», — сказал он.

Ранее, в тот же день появились сообщения о том, что Путин и Зеленский проведут двусторонние переговоры после завершения встречи лидеров стран — участниц саммита в «нормандском формате» и совместной пресс-конференции. Также сообщалось об отдельных беседах Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

2 декабря Зеленский заявил что вопрос долгосрочного транзита российского газа через Украину может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четверки» в Париже. Как сообщил «Известиям» источник, знакомый с ходом подготовки к саммиту, тема транзита газа может быть затронута во время личной беседы Путина и Зеленского.По словам помощника президента России Юрия Ушакова, главной целью встречи Путина с Зеленским станет обсуждение Минских соглашений.

Встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. В преддверии саммита пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что «так или иначе Путин и Зеленский пообщаются» на полях встречи, тем более что в переговорах заинтересованы обе стороны.

Источник: Газета Известия

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