СМИ сообщили о возможном введении режима ЧС в США из-за коронавируса

11 марта 2020     11
СМИ сообщили о возможном введении режима ЧС в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в среду, 11 марта, сообщает Reuters.

Введение чрезвычайного режима даст американскому лидеру возможность использовать федеральные средства для борьбы с вирусом, которые иначе можно задействовать только путем запроса через конгресс, уточняет «РИА Новости».

Ранее конгресс выделил более $8 млрд на противостояние коронавирусу, однако администрация президента ведет переговоры о дополнительных средствах на стимулирование экономики и выплаты гражданам, которые из-за болезни не выйдут на работу.

Число заразившихся новым коронавирусом в США достигло 1109 человек, умерших — 31, из больниц выписаны 15 человек. 24 смертельных случая подтверждены в штате Вашингтон, три — в Калифорнии, два — во Флориде и остальные — в Нью-Джерси и Южной Дакоте.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждено почти 114 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили более 100 стран.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

Источник: Газета Известия

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