СМИ сообщили о возросшем на $11 млрд состоянии владельца LVMH

Состояние главы французской LVMH, в которую входят Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy, Бернара Арно выросло на $11 млрд за один день на фоне сильного роста фондовых рынков, сообщило 24 марта агентство Bloomberg.

«Акции Christian Dior и LVMH подорожали, и его (Бернара Арно Ред.) состояние выросло на $11,3 млрд за один день, это сильнейший рост, спровоцированный фондовой динамикой, за всю историю Bloomberg Billionaires Index», — говорится в публикации.

Как отметили в агентстве, состояние Арно в 2019 году показало самый сильный рост в индексе BBI, но сейчас оно сократилось на $35,2 млрд из-за рисков вокруг пандемии коронавируса и опасений по росту мировой экономики.

Состояние Арно, по данным Bloomberg, составляет на данный момент $70 млрд.

Кроме того, известно, что состояние главы инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета за сутки выросло на $6,5 млрд, до $70,2 миллиарда, а основатель и бенефициар холдинга Inditex (владеет брендом Zara) Амансио Ортега стал богаче на $5,9 млрд, теперь его капитал составляет $53 млрд. Вместе с этим суммарные потери 500 богатейших людей мира превышают один триллион долларов с начала года.

15 марта сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск, который ранее назвал глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд. Акции основанной Маском компании Tesla подешевели на 22% на фоне крупнейшего с 1987 года обвала на рынках США.

Источник: Газета Известия