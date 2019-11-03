СМИ сообщили о госпитализации актера Александра Семчева

3 ноября 2019     34
СМИ сообщили о госпитализации актера Александра Семчева

Российского актера Александра Семчева госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии, пишет 3 ноября РЕН ТВ.

По данным телеканала, у артиста случился сердечный приступ, и реанимационная бригада около часа пыталась восстановить нарушение ритма сердца.

При этом позже сам Семчев, комментируя данную информацию, отметил, что с ним все хорошо.

«Да бросьте, пусть вас это не интересует. Это утка, все хорошо», – сказал 50-летний актер.

Его агент Наталья Алгереева также сообщила «РИА Новости», что Семчев здоров и находится дома, информация о его госпитализации не соответствует действительности.

1 ноября сообщалось, что художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт перенес операцию на сердце.

Источник: Газета Известия

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