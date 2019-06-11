СМИ сообщили о диссоциативном расстройстве личности у Анны Плетневой

Диссоциативное расстройство личности диагностировали у солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой. Об этом пишет журнал «StarHit».

8 июня Анна Плетнева и ее коллега Алексей Романоф представили в Москве авторское шоу. По информации издания, во время концерта артистка спрыгнула со сцены в толпу зрителей.

Организаторы выступлений Плетневой рассказали, что привыкли к странному поведению певицы, сообщает телеканал «Звезда». Перед каждым выступлением администрация группы «Винтаж» прикладывает к любому договору между коллективом и клубом копию справки, выданной Анне психиатрами.

Анна Плетнева была участницей группы «Лицей», а позже совместно с коллегой Алексеем Романоф создала группу «Винтаж». Плетнева в составе коллектива неоднократно становилась лауреатом различных премий музыкальных телеканалов и радиостанций. В 2016 году она решила начать сольную карьеру, но через два года вернулась в группу.

Ранее 11 июня Бари Алибасов пришел в сознание после медикаментозного сна. По словам PR-директор музыкального продюсера Вадима Горжанкина, пока он не может говорить и не помнит своего имени.

Источник: Газета Известия