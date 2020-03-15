СМИ сообщили о желании клубов продолжить плей-офф КХЛ

Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые вышли во второй раунд Кубка Гагарина, выступили за продолжение розыгрыша Кубка Гагарина в нынешнем сезоне, несмотря на распространение коронавируса. Такое решение было высказано после удаленного совещания клубов, на которых 7 из 8 команд (за исключением снявшегося «Йокерита») проголосовало за продолжение игр, сообщает «Спорт-экспресс».

По мнению руководителей клубов, если в стране не введен карантин и запрет на массовые мероприятия, сезон можно продолжать, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора, Минздрава и региональных органов власти по поддержанию мер против эпидемии коронавируса, введенных правительством России до 1 апреля, и дальнейшее проведение турнира не несет в себе угрозу для здоровья зрителей и участников.

17 марта КХЛ собирается обсудить возможность переноса Кубка Гагарина в связи с распространением коронавируса.

14 марта в России общее число зараженных коронавирусом увеличилось до 59. Все заразившиеся посещали страны ЕС с неблагоприятной обстановкой по заболеванию. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о создании координационного совета по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 и распорядился усилить контроль для предотвращения его распространения.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 152 странах, где произошло заражение, зафиксировано более 156 тыс. заболевших, умерли более 5,8 тыс. человек.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря.

Источник: Газета Известия