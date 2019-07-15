СМИ сообщили о задержании криминальных авторитетов в Подмосковье

В подмосковных Раменском и Люберцах задержали «криминальных авторитетов». Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник 15 июля.
Так, в Раменском на собственной даче был задержан Олег Шишканов, подозреваемый в похищении и убийстве местного депутата. Преступление было совершено два года назад.
В Люберцах задержали еще нескольких человек. Подробности не приводятся, однако сообщается, что среди задержанных — «внук известного в уголовном мире «авторитета» «Деда Хасана».
Ранее в июле в Таиланде задержали двух россиянок по подозрению в мошенничестве. Девушки вели в этой стране бизнес, связанный с недвижимостью, что запрещено делать нерезидентам.
Источник: Газета Известия
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